Компания Xiaomi – это не только смартфоны и планшеты, это еще ручки, зонтики, ноутбуки, рисоварки, стиральные машинки, фитнес-трекеры и много чего еще, и вот сегодня она представила первое в своей истории массажное кресло. Устройств получило название Momoda Smart Massage Chair, и это буквально кресло, хотя и весьма необычной формы.

Xiaomi Momoda Smart Massage Chair выполняет комплексный массаж всего тела, начиная от шеи и заканчивая голенями, и причем интенсивность можно регулировать, плюс доступны самые разные режимы работы. Экстерьер кресла выполнен в минималистичном стиле, а в качестве покрытия используется кожа молодого дерматина с повышенной износостойкостью. Разумеется, Xiaomi Momoda Smart Massage Chair тесно связано с фирменным мобильным приложением, при помощи которого можно выбирать режимы работы, интенсивность массажа и настраивать прочие параметры.

Стоит сие чудо техники около 605 долларов США, и продажи стартуют уже 9 ноября текущего года. Что важно, Xiaomi Momoda Smart Massage Chair потребляет всего 100 ватт энергии во время работы при уровне шума 55 децибел. Также есть возможность перевода кресла в положение с углом 126 градусов, когда возникает ощущение отсутствия гравитации.