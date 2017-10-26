Софтверный гигант Microsoft сообщил о прекращении производства контроллера дополненной реальности Kinect, который был представлен еще в самом начале текущей декады. Причина, как и всегда, кроется в финансах – Кинект, «выстреливший» на старте продаж, очень скоро был забыт публикой и превратился из революционного гаджета в бесполезное устройство, которое никто не использует.

Первый Microsoft Kinect вышел в далеком 2017 году, и суммарный тираж за все эти годы составил порядка 35000 экземпляров. Контроллер является аксессуаром для приставки Xbox 360, и его пытались приделать и к новой Xbox One, но идея не получила отклика в сердцах покупателей, хотя изначально контроллер даже продавался вместе с консолью, в одной коробке.

Но Microsoft Kinect не покинет этот мир полностью – кое-что после себя он все же оставит, к примеру, техподдержку Microsoft для тех, кто купил себе этот контроллер. Кроме того, все технологии, реализованные и обкатанные в нем, теперь работают в других устройствах, в том же шлеме смешанной реальности HoloLens и камерах Windows Hello от Microsoft. Пока что неизвестно, собирается Microsoft Kinect перерождаться в виде нового игрового контроллера – на этот счет империя Билла Гейтса отвечает многозначительным молчанием.