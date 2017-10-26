Финский флагманский смартфон Nokia 8 официально получил прошивку Android 8 Oreo, став одним из первых в списке гаджетов, обновившихся до этой версии ОС. Но все не так просто, как кажется, поскольку стабильный билд операционки для этого аппарата все еще недоступен.

Другими словами, Nokia 8 получил бета-версию Android 8, которая уже доступна для загрузки всем желающим, кто хочет принять участие в тестировании на бесплатной основе. Если хотите поработать на HMD Global совершенно бесплатно, и если у вас есть Nokia 8, то на сайте финского бренда есть инструкция по обновлению. Дата релиза стабильной версии прошивки на данный момент неизвестна, но разработчики пообещали не тянуть с этим вопросом.

По умолчанию Nokia 8 работает на чистой Android 7 с минимальным набором встроенного ПО, и после обновления до Восьмерки ситуация не изменится – никто не станет добавлять лаунчер или дополнительные приложения, поскольку чистота прошивки уже стала визитной карточкой современных гаджетов от Nokia. ОС Android 8 пока что доступна менее чем для 10 существующих смартфонов, и еще ни один флагман из тех, что выпускает не сама Google, не получил соответствующий апдейт, хотя бета-версии (открытые и закрытые) есть чуть ли не у каждого ведущего вендора.