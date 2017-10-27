Швейцарский теннисист Роджер Федерер обладает самым дорогим именем в мире спорта. Forbes оценил стоимость его торговой марки в 37,2 миллиона долларов. Второе место в рейтинге занял американский баскетболист Леброн Джеймс (33,4 миллиона), третье — спринтер из Ямайки Усэйн Болт (27 миллионов).

Новость была оставлена 27 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.