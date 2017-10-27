Утвержден дизайн паспорта болельщика на чемпионат мира-2018 в России
Категория: Спорт | 27 октября 2017 00:00

Министерство связи и массовых коммуникаций России утвердило дизайн паспорта болельщика, который будет использоваться в период проведения чемпионата мира-2018 по футболу для идентификации зрителей. Впервые в истории турниров ФИФА паспорт болельщика применялся во время Кубка конфедераций-2017.

Новость была оставлена 27 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).