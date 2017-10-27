Министерство связи и массовых коммуникаций России утвердило дизайн паспорта болельщика, который будет использоваться в период проведения чемпионата мира-2018 по футболу для идентификации зрителей. Впервые в истории турниров ФИФА паспорт болельщика применялся во время Кубка конфедераций-2017.

Новость была оставлена 27 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.