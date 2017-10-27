В центре Киева в ночь на пятницу, 27 октября, произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.Отмечается, что огонь вспыхнул в трехэтажном заброшенном здании. Общая площадь пожара составляла 120 квадратных метров..подробнее

Новость была оставлена 27 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.