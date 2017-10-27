Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 49 процентов акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» китайской интернет-компании Alibaba Group. Сумма сделки составит 2,3 миллиарда долларов. Она не включает в себя арену Barclays Center, где «Бруклин» проводит домашние матчи.

Новость была оставлена 27 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.