Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на открытое письмо старшего брата, в котором тот назвал его лицемером и Иудой. Емельяненко-младший оценил человеческие качества Федора и сравнил его с героем мультфильма «Простоквашино», призвав его спуститься на землю.

Новость была оставлена 27 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.