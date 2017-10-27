Компания Oppo наконец-то представила новый смартфон F5, который будет продавать под своим брендом. Как оказалось, это вовсе не новый флагман: аппарат заточен в первую очередь под фотографии, особенно под селфи, а остальная начинка у него вполне обыкновенная.

Смартфон Oppo F5 характеризуется фронтальной фотокамерой на 20 Мп и основной камерой на 16 Мп, а также безрамочным экраном в формате 18:9 с разрешением Full HD+ и диагональю 6 дюймов ровно. Сканер отпечатков пальцев перенесен на тыльную панель металлического корпуса, а селфи-камера помещена над дисплеем, а не под ним, в отличие от Xiaomi Mi Mix 2. Внутри Oppo F5 находятся 4 или 6 Гб RAM, флеш-память емкостью 32 или 64 гигабайта, а также далеко не самый современный процессор MediaTek Helio P23 на 8 ядер с частотой до 2,5 ГГЦ и видеокартой Mali-G71 MP2. C таким CPU высоких показателей в играх ждать точно не стоит, но так это и не игровая модель.

У Oppo F5 есть два слота под SIM-карты, батарея емкостью 3200 мАч, прошивка Color OS 3.2 на базе Android 7.1 от Google и отдельный вход под наушники, что не может не радовать. Стоит смартфон в районе $310 за минимальную конфигурацию.