Мессенджер Viber еще в прошлом году порадовал многих функцией удаления сообщений на устройствах собеседников, что позволяло надежно скрыть нежелательную переписку и снизить риск ее обнародования. Правда, теперь VIber превратился в кучу стикеров и программу для отображения спама, и пришло время WhatsApp выйти на свет.

Сегодня функцию удаления сообщений со сторонних устройств получил и он. Работает все очень просто: достаточно лишь вызвать меню удаления того или иного чата, и WhatsApp предложит несколько опций, включая тотальное удаление на всех устройствах, в этом чате участвующих. Правда, не обошлось без ложки дегтя, вернее, сразу трех ложек: первая – это возможность удаления сообщений лишь в течение 7 минут после отправки, так что даже при очень большом желании скрыть давнюю переписку уже не получится.

Вторая ложка – в WhatsApp не запрещено делать скриншоты окна сообщений, и при удалении самих постов эти самые скриншоты сохранятся у собеседника. Третья ложка – мессенджер вообще никак не уведомляет об удалении сообщений на стороннем гаджете, так что есть шанс, что они там сохранятся. В настоящее время рассмотренный функционал доступен только в версии WhatsApp под Android, но скоро выйдет обновление и под iOS.