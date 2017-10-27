Пару месяцев назад стало известно, что в России Айфоны продаются по самой высокой цене в мире, несмотря на крайне низкий уровень жизни в стране. Следовательно, кто-то их за такие деньги покупает, что стало вполне очевидно на примере новейшего Apple iPhone X – сегодня в нашей стране открылся предзаказ на него, и все устройства были раскуплены всего за несколько минут.

Как сообщается, на то, чтобы продать по предзаказу все доступные Apple iPhone X, потребовалось лишь 5 минут, и это, в самом деле, впечатляет, особенно на фоне конского ценника: просто вдумайтесь, за устройство, предназначенное в первую очередь для звонков (хотя в России в первую очередь для понтов), просят почти 100 000 рублей. Но это совершенно не смущает покупателей, а отечественные банки ликуют от количества выданных кредитов и подсчитывают свой профит.

Старт продаж Apple iPhone X состоится 3 ноября, и в нашей стране он будет продаваться в сером или серебристом цвете корпуса с 64 или 256 Гб встроенной памяти на выбор. Также в Россию привезут фирменные аксессуары Apple, включая всевозможные чехлы и даже чехол-книжку iPhone Leather Folio за $100 – это своего рода аналог обложки iPad Smart Cover, который при закрытии включает на смартфоне спящий режим.