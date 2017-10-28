В Киеве станцию метро Хрещатик закрыли после того как поступило сообщение о минировании. Об этом сообщили в администрации столичного метрополитена в Facebook. «Внимание! Станцию Хрещатик закрыли на вход и выход. Анонимный звонок о минировании», — сказано в сообщении. Спустя почти час, появилось сообщение,.подробнее

Новость была оставлена 28 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.