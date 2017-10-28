22-летнего нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) Владимира Брюквина забрали в армию. По этой причине игрок пропустил матч регулярного чемпионата с московским «Спартаком», который завершился поражением бело-голубых со счетом 0:2. Он сейчас находится в части.

Новость была оставлена 28 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.