Команда «Формулы-1» Red Bull отказалась от российского пилота Даниила Квята. Об этом сообщил Хельмут Марко, советник Red Bull по автоспорту. Он отметил, что недостаточно проводить одну хорошую гонку за сезон. В 2018 году Квят также не сможет рассчитывать на место в составе Toro Rosso — дочерней команды Red Bull.

Новость была оставлена 28 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.