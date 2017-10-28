В субботу, 28 октября, в Киеве на ул. Светлицкого 30/20 загорелись МАФы, сообщает Киев Оперативный в Facebook.Смотри также: В Киеве на Харьковском массиве загорелись киоски “Прямо сейчас горит МАФ по улице Светлицкого, 30/20. На место уже прибыли бойцы пожарной охраны ГСЧС“, -.подробнее

Новость была оставлена 28 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.