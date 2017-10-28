Ранее в этом году компания BlackBerry выпустила смартфон KEYone, последний, разработанный лично ею – теперь под этой маркой мобильники ваяют китайцы из TCL. Аппарат получился очень удачный, в духе прежних Ежевик, и, как стало известно, в скором будущем миру будет представлен его наследник.

По данным от инсайдеров, TCL в настоящее время трудится над новым смартфоном, который заменит собой BlackBerry KEYone, то есть это будет моноблок с полноценной аппаратной клавиатурой прямо на лицевой панели, который, вполне вероятно, скопирует дизайн оригинала, потому как он тоже весьма неплох. Итого, нас ждет тот же BlackBerry KEYone, только на этот раз с по-настоящему современной начинкой, способный конкурировать с флагманами от А-брендов, у которых аппаратной клавиатуры нет.

По одним данным, новый аппарат от TCL предложит прямо-таки топовую электронику – 6 Гб ОЗУ, 128 Гб ROM и процессор Qualcomm 835, а другие сведения сообщают о CPU Qualcomm 660 и 4 или 6 Гб RAM. Кому верить – узнаем уже совсем скоро, так как анонс запланирован на декабрь текущего или январь нового года. Жаль лишь, что вертикальный слайдер BlackBerry Priv пока что остается без наследника.