Ранее в этом году компания BlackBerry выпустила смартфон KEYone, последний, разработанный лично ею – теперь под этой маркой мобильники ваяют китайцы из TCL. Аппарат получился очень удачный, в духе прежних Ежевик, и, как стало известно, в скором будущем миру будет представлен его наследник.
По данным от инсайдеров, TCL в настоящее время трудится над новым смартфоном, который заменит собой BlackBerry KEYone, то есть это будет моноблок с полноценной аппаратной клавиатурой прямо на лицевой панели, который, вполне вероятно, скопирует дизайн оригинала, потому как он тоже весьма неплох. Итого, нас ждет тот же BlackBerry KEYone, только на этот раз с по-настоящему современной начинкой, способный конкурировать с флагманами от А-брендов, у которых аппаратной клавиатуры нет.
По одним данным, новый аппарат от TCL предложит прямо-таки топовую электронику – 6 Гб ОЗУ, 128 Гб ROM и процессор Qualcomm 835, а другие сведения сообщают о CPU Qualcomm 660 и 4 или 6 Гб RAM. Кому верить – узнаем уже совсем скоро, так как анонс запланирован на декабрь текущего или январь нового года. Жаль лишь, что вертикальный слайдер BlackBerry Priv пока что остается без наследника.
Новость была оставлена 28 октября 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.