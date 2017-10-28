Федеральная антимонопольная служба назвала более точные сроки перехода операторов сотовой связи на работу без роуминга внутри страны. Как сообщил Анатолий Голомолзин, замглавы ведомства, все случится уже в этом году. По словам г-на Голомолзина, операторы снизят цены в роуминге до экономически обоснованных уже в самом начале декабря текущего года, так что ждать осталось совсем недолго.

Игорь Артемьев, глава ФАС, тоже прокомментировал ситуацию и подчеркнул, что отмена роуминга коснется и Крыма, где все случится ровно в те же сроки, что и по всей стране. Сами операторы связи России пока что хранят молчание, но совершенно очевидно, что терять выгоду от национального роуминга никто из них не собирается: ФАС заставляет из снизить цены на звонки за пределами домашних регионов, но нигде не сказано, что они не должны повысить обычные тарифы.

Добавим также, что полный отказ от роуминга будет вводиться постепенно, начиная с декабря и вплоть до 30 июня 2018 года, а вот тарифы на связь в пределах домашнего региона могут измениться в одночасье, так что следует заранее обзавестись SIM-картами всех доступных операторов связи, чтобы иметь возможность моментально переехать в ту сеть, которая предложит наименее грабительские условия.