3 ноября в России и ряде других стран мира стартуют продажи нового смартфона Apple iPhone X, который уже оказался в дефиците, спустя всего сутки с начала приема предварительных заказов. Предприимчивые соотечественники уже придумали способ заработать на этом – они предлагают купить у них новые Айфоны без длительного ожидания, но за свои услуги просят совсем немного денег.

Для тех, кто не успел оформить предзаказ в числе первых, добрые россияне разработали услугу по продаже Apple ID, где этот предзаказ уже есть, и стоит такое ровно 20 000 рублей. Существуют и другие варианты: предприниматели вручат новенький Apple iPhone X вам прямо в руки чуть ли не в день мирового релиза, если вы заплатите за него двойную стоимость – 100% за сам смартфон и еще 100% за услуги посредника, экономию времени и беЗценную возможность похвалиться новым десятым Айфоном перед коллегами, друзьями или знакомыми.

Ну а если хочется новый Apple iPhone X вообще без ожидания, то один из жителей нашей необъятной родины готов вам в этом помочь, правда, в этом случае Apple iPhone Х обойдется вам в каких-то 600 000 рублей. Напомним, что по умолчанию смартфон стоит 80000 рублей за версию с 64 Гб встроенной памяти, а цена на топовую модификацию с 256 Гб ROM приближается к 100 000 рублей.