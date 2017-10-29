Категория: Столица | 29 октября 2017 00:00
В Киеве во время конфликта в ресторане из огнестрельного оружия ранен мужчина. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
«В 19:37 на линию 102 поступила информация о том, что в ресторане по ул. Евгения Коновальца в Печерском районе возник конфликт между четырьмя неизвестными..подробнее
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