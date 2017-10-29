Обыски в ночном клубе Jugendhub прошли на законных основаниях. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского военного комиссариата в Facebook. Отмечается, что с целью недопущения срыва выполнения указа президента об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроков проведения призывов в КГГА.подробнее

Новость была оставлена 29 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.