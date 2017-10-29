Полузащитник испанского «Альбасете» Мариано Биттоло получил травму полового органа после столкновения с одноклубником, украинским форвардом Романом Зозулей. По информации газеты Marca, получившему повреждение Биттоло потребовалась операция. Ему наложили на травмированный орган 10 швов.

Новость была оставлена 29 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.