Московский «Локомотив» обыграл в гостях санкт-петербургский «Зенит» в 15-м туре Российской футбольной премьер-лиги. Встреча состоялась в воскресенье, 29 октября, на стадионе «Крестовский» и завершилась со счетом 0:3. Дубль сделал Джефферсон Фарфан, еще один мяч на счету Алексея Миранчука.

Новость была оставлена 29 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.