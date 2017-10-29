Холдинг HMD Global готовится представить новый смартфон Nokia 2, самый бюджетный в линейке финского бренда, и его анонс уже совсем не за горами ввиду появления перечня его характеристик. Информацию опубликовал бенчмарк AnTuTu, в котором мобильник уже был протестирован.

После релиза стоимость Nokia 2 не превысит всего лишь 100 долларов США при заказе за пределами России – у нас следует ожидать как минимум 30-процентную наценку, что сделает покупку такого смартфона нецелесообразной ввиду наличия более продвинутых конкурентов за те же деньги. Итак, новый Nokia 2 будет оснащен 1 Гб оперативной памяти, процессором Qualcomm 212 со встроенной видеокартой Adreno 304 и штатным накопителем на 8 гигабайтов, так что по меркам 2017 года это и правда аппарат начального уровня.

Несмотря на низкую стоимость, Nokia 2 обязательно получит две фотокамеры – переднюю на 5 Мп и основную на 8 Мп, а также два слота под SIM-карты, слот microSD (ибо 8 Гб ROM – это чертовски мало), GPS-ресивер и современную ОС Android 7.1 без дополнительного ПО. Экран Nokia 2 будет поддерживать разрешение HD при диагонали 4,5 или 4,7 дюйма, а сам смартфон может быть представлен 31 октября этого года на конференции в Индии.