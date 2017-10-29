Не всем мониторам требуется отдельное питание, и не всем мониторам нужны особые кабели – DVI, HDMI и иже с ними. К примеру, новый AOC I1601FWUX довольствуется одним лишь кабелем USB-C, по которому на него подаются энергия и изображения, и это портативное решение, работа над которым стартовала в начале текущего года.

Теперь же новый AOC I1601FWUX представлен официально, и это монитор с поддержкой высокого разрешения Full HD ил 1920х1080 пикселей при диагонали 15,6 дюйма. Его экран основан на матрице IPS, что является гарантом минимального потребления энергии, отличной цветопередачи и широких углов обзора – до 178 градусов по вертикали и горизонтали. Ключевой особенностью AOC I1601FWUХ, помимо портативности, является минимальная толщина корпуса – чуть меньше 9 миллиметров, как у большинства современных смартфонов, да и весит этот монитор совсем немного, даже по сравнению со своими стационарными родственниками.

Масса AOC I1601FWUX не превышает 830 граммов, и у него сразу есть специальная защитная обложка, которая предотвратит повреждение матрицы во время транспортировки, а также сыграет роль подставки, причем как в портретном, так и в ландшафтном режимах. Стоит новый AOC I1601FWUX в районе 200 долларов США.