Компания Sony без лишнего шума провела анонс сразу двух новых смартфонов, получивших названия Xperia R1 и Xperia R1 Plus. Оба решения относятся к бюджетному сегменту, но, что примечательно, внешне очень напоминают топовые модели Sony 2017 года.

Первым делом оба смартфона Sony выпустит в Индии, которая неожиданно стала вторым по величине рынком мобильной электроники после Китая, обогнав даже США. Немного позже начнется и международное распространение по цене $215 для Xperia R1 и $245 для Xperia R1 Plus. Примерно треть от этой стоимости будет заплачена за бренд. Смартфон Sony Xperia R1 располагает HD-экраном с диагональю 5,2 дюйма, 2 Гб оперативной памяти и накопителем на 16 Гб, плюс у него есть основная фотокамера на 13 Мп с автофокусом и вспышкой и процессор Qualcomm 430.

Чуть более дорогой Xperia R1 Plus предлагает существенно лучшую начинку – уже 32-гигабайтную флеш-память и модуль RAM на 3 гигабайта, а остальные спецификации скопированы с предыдущей модели. Оба смартфона от Sony работают на базе ОС Android 7 и поддерживают сотовые сети LTE, включая российские Band 20.