В районе Радиорынка на Караваевых дачах в Киеве прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает паблик Киев Оперативный в Facebook.Читай также: В Киеве несколько домов останутся без холодной воды “Затапливает улицу, кипяток, невозможно перейти через пешеходный переход. Воды выше щиколотки“, -.подробнее

Новость была оставлена 30 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.