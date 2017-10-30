Вратарь футбольного клуба «Солфорд Сити» Макс Крокомб справил нужду прямо во время матча с «Брэдфорд Парк Авеню». Инцидент произошел на 86-й минуте матча. Голкипер получил красную карточку сразу после случившегося. Несмотря на удаление вратаря, «Солфорд Сити» одержал победу в матче со счетом 2:1.

Новость была оставлена 30 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.