В Киеве в понедельник, 30 октября, утром на повороте с улице Уманской к дому на Чоколовском бултваре, 42а автомобиль провалился под асфальт. Смотри также: На Караваевых дачах в Киеве прорвало трубу с кипятком Об этом сообщает dtp.kiev.ua.“Чудесное“ начало отопительного сезона.подробнее

Новость была оставлена 30 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.