Чтобы насладиться качественным звуком, одних только FLAC-файлов и Hi-Fi плеера мало – нужна еще и достойная акустика, к которой относятся новые наушники JBL T180A. Интернет-магазин TomTop предлагает из с большой скидкой и бесплатной доставкой по России, и они обеспечат отличное звучание на любом смартфоне.

Наушники JBL T180A по умолчанию оцениваются в $28, но купон «CSTJBL180», который следует активировать при заказе в TomTop, позволит взять их за $24, и скидка эта будет действовать до 30 ноября текущего года, то есть еще целый месяц. JBL T180A – это наушники-затычки, которые полностью убирают внешний шум и позволяют насладиться любимыми треками по максимуму даже на оживленной улице крупного города. Выкрашенные в черный цвет с акцентами из оранжевого, они украсят любой стиль одежды и даже пригодятся автомобилистам, так как это и гарнитура Hands Free – в наличии встроенный микрофон.

JBL T180A продаются в комплекте с парой дополнительных силиконовых амбушюр и подключаются по кабелю длиной 1,1 метра с коннектором 3,5 миллиметра на конце. Диапазон воспроизводимых ими частот составляет от 20 Гц до 22 кГц.