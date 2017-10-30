Покупать смартфоны в российских салонах связи стало совсем невыгодно по причине существенной наценки на модели почти всех брендов. За смартфонами по оптимальной цене следует обращаться в интернет-магазин GearBest, где как раз сейчас проходит распродажа шести смартфонов от популярных китайских брендов.





От Xiaomi в GearBest представлен смартфон Redmi 4A с 5-дюймовым HD-экраном на матрице IPS и ценой в размере всего лишь $97 с купоном «gredmi4agb» и бесплатной доставкой. Скидка действует на 500 экземпляров смартфона. Xiaomi Redmi 4A несет в себе 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, 4 ядра в процессоре от Qualcomm, прошивку MIUI 8 на базе ОС Android 7, а также батарею емкостью 3200 мАч. В смартфоне реализована поддержка российских сетей LTE Band 20.

Также в GearBest можно купить смартфон LeEco Le Pro3 Elite, заплатив за него всего $160 при активации кода «lecpro3lite» (200 экземпляров). Это мощный моноблок на топовом процессоре Qualcomm 820 и с 4 Гб оперативной памяти, и у него есть яркий Full HD-экран на 5,5 дюйма по диагонали и очень емкий аккумулятор – целых 4070 мАч с быстрой зарядкой по USB-C. Новый LeEco Le Pro3 Elite располагает 32 Гб ROM, фотокамерами на 8 и 16 мегапикселей и прошивкой Android 6.0 Marshmallow. Сканер отпечатков пальцев выведен на тыльную панель корпуса.

Третий участник распродажи – это знаменитый камерофон 2017 года Nubia Z17 Mini от компании ZTE. Его корпус украшен двойной основной камерой с парой модулей по 13 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп. Стоит аппарат $220 с купоном «nbz17mini» (150 шт.), и действует бесплатная доставка по России. Помимо фотокамер, у нового Nubia Z17 Mini есть корпус из металла, экран Full HD на 5,2 дюйма со стеклом Gorilla Glass, процессор Qualcomm 652 и 4 Гб RAM вместе с 64 Гб ROM. Емкость АКБ составила 2950 мАч.

В дополнение к перечисленным смартфонам в GearBest снижены цены еще на три моноблока от Xiaomi: Mi Max 2 (купон «gmax2b», цена $220, 500 шт.), Redmi Note 4 4-64 Гб («redminote4gb», $169, 500 шт.) и Note 3 6-64 Гб («gbnote3g», $370, 100 шт.).