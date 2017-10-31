Суммы взяток в вузах Киева колеблются от 2,5 тысячи гривен до 5 тысяч долларов. Об этом в интервью Укринформу рассказал прокурор Киева Роман Говда. По его словам, в основном взятки требуют за снятие задолженности и восстановление в учебе, при сдаче экзаменов, защите курсовых и дипломных работ. «Требуют.подробнее

Новость была оставлена 31 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.