Футбольный союз Сербии расторг контракт с главным тренером национальной команды Славолюбом Муслиным. Причины такого решения не называются. Исполнителем обязанностей главного тренера национальной команды назначен Младен Крстаич, который до этого работал в тренерском штабе Муслина.

Новость была оставлена 31 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.