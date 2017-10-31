В международном аэропорту Борисполь произошла авария. Выехавший на взлетную полосу грузовик зацепил крыло пассажирского самолета.Читай также: В аэропорту Киева у пассажира отобрали больше 20 айфонов Об этом сообщил в Facebook Игорь Гуменный, один из пассажиров. Он должен был лететь в Старгород.“.подробнее

Новость была оставлена 31 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.