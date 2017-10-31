Федерация гандбола России поздравила бывшего капитана сборной Аргентины по футболу Диего Марадону с днем рождения, пошутив по поводу его гола рукой на чемпионате мира 1986 года. «Поздравляем великого аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием», — написали представители организации.

Новость была оставлена 31 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.