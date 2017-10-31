Олимпийская чемпионка по баскетболу 2016 года в составе сборной США Брианна Стюарт заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в возрасте 9 лет. Она призналась, что ее домогался один из родственников, у которого она периодически ночевала. Мужчина приходил к девушке ночью и трогал ее в интимных местах.

Новость была оставлена 31 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.