Внешний вид смартфона OnePlus 5T уже рассекречен, ведь за последние дни в сеть утекли его «живые» снимки и даже парочка тизеров. Скрывать уже и правда нечего, и потому сегодня в сеть выложили еще и первый официальный рендер данного мобильника. Источник утечки – известный инсайдер Эван Бласс.

Информация от Эвана Бласса в 9 случаях из 10 оказывается достоверной, так что OnePlus 5T действительно окажется безрамочным, с соотношением сторон экрана 18:9 или 2:1. Это будет все тот же Optic AMOLED, как в оригинальном OnePlus 5, только теперь без рамок и с разрешением Full HD+ вместо обычного Full HD, а его диагональ вырастет с 5,5 до 6 дюймов при сохранении физических габаритов корпуса. Дактилоскоп переедет с лицевой панели смартфона на тыльную и расположится на месте логотипа OnePlus, который сам сместится немного ниже.



В OnePlus 5T заявлены металлический корпус, стекло 2,5D на лицевой панели и фронтальная камера на 16 Мп, а все прочие его компоненты перекочуют в него из предшественника. Таким образом, следующим убийцей флагманов станет стильный безрамочный смартфон с 6 или 8 Гб ОЗУ, накопителем на 128 или 64 Гб, процессором Qualcomm 835 и двойной фотокамерой на 16 и 20 Мп с матрицами Sony. Это очень серьезная заявка на успех, и покажут OnePlus 5T во второй половине ноября этого года.