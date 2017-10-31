Компания Apple, согласно достоверным источникам, намерена полностью отказаться от продукции компании Qualcomm, с которой она очень тесно сотрудничала на протяжении нескольких лет. Сейчас обе стороны находятся в состоянии конфликта и регулярно подают в суд друг на друга, что не очень-то способствует развитию партнерских отношений.

Но свято место пусто не бывает, и как только Apple разорвет контракт с Qualcomm, ее тут же подменят, причем даже не одна компания, а сразу две. Обратим внимание, что в новых смартфонах iPhone 8 и iPhone X, а также в их предшественниках 2016 года есть компоненты Intel – она-то и заменит Qualcomm, и помощь ей окажет китайская MediaTek, которая очень нуждается в столь сильном партнере. Суть такова: Apple устала от постоянных попыток Qualcomm переоценить свою интеллектуальную собственность, и теперь ей нужно два поставщика компонентов, чтобы устраивать между ними конкуренцию и тем самым сбивать цены на комплектующие.

В итоге в выигрыше будут все, кроме Qualcomm и обычных потребителей, поскольку снижение итоговой себестоимости Айфонов и Айпадов никак не отразится на их конечной розничной цене. Впрочем, на текущий момент окончательное решение по поводу разрыва отношений с Qualcomm Apple не приняла, и еще сохраняется возможность мирного урегулирования всех возникших между ними споров.