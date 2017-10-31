Состоялся официальный анонс одного из самых ожидаемых смартфонов 2017 года: бюджетника Nokia 2. Финский аппарат, как и ожидалось, оказался не только доступным, но также очень стильным, а все ранее опубликованные слухи о его спецификациях нашли сегодня официальное подтверждение.

Новый Nokia 2 способен проработать без подзарядки в течение двух дней, и для этого в него поместили батарею емкостью 4100 мАч, от которой питаются все компоненты, включая HD-экран на 5 дюймов под стеклом Gorilla Glass 3 и процессор Qualcomm 212. Смартфон укомплектован 1 Гб ОЗУ и накопителем на 8 гигабайтов, и у него есть поддержка сетей 4G, причем даже вместе с VoLTE для передачи голоса по ним. В Nokia 2 есть GPS, ГЛОНАСС, два слота под SIM-карты, модули Bluetooth 4.1 и WI-FI 802.11n, фронтальная 5-мегапиксельная камера и основная камера на 8 Мп со вспышкой и автофокусом. Из коробки смартфон работает на базе ОС Android 7.1.1 со стандартным лаунчером, но уже совсем скоро выйдет апдейт до Android 8 Oreo.

Приобрести новый Nokia 2 можно всего за 100 евро, и это все же многовато, поскольку за те же деньги можно взять китайца с 2 Гб RAM и 16 Гб ROM. В России аналогичные параметры предлагают многие смартфоны от индийской Micromax, но тут часть стоимости идет за бренд. В России Nokia 2 выйдет в первом квартале 2018 года в цветах черный с оловом, черный с медью и белый с оловом.