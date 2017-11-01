В Киеве полиция совместно с прокуратурой задержали мужчину, хранившего у себя дома и в машине боеприпасы. Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что мужчина приобрел боеприпасы во время пребывания в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

«В ходе.подробнее