Киевлянин вывез из зоны АТО 46 гранат
Категория: Столица | 1 ноября 2017 00:00

   В Киеве полиция совместно с прокуратурой задержали мужчину, хранившего у себя дома и в машине боеприпасы. Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что мужчина приобрел боеприпасы во время пребывания в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

«В ходе.подробнее

Новость была оставлена 1 ноября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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