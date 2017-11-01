Категория: Столица | 1 ноября 2017 00:00
В Киеве полиция совместно с прокуратурой задержали мужчину, хранившего у себя дома и в машине боеприпасы. Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что мужчина приобрел боеприпасы во время пребывания в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.
«В ходе.подробнее
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