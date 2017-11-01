В матче 15-го тура чемпионата Мексики между «Толукой» и «Монарксом» главный судья преждевременно дал свисток об окончании встречи. Защитник «Толуки» получил право пробить пенальти, но угодил во вратаря. После добивания игрок переправил мяч в ворота, но за мгновение до этого прозвучал свисток арбитра.

Новость была оставлена 1 ноября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.