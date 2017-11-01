Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о готовности к любому решению руководства клуба о своем будущем. После поражения от «Мидлсбро» в матче чемпионшипа (1:3) российский специалист признался, что не испытывает давления со стороны и признал, что за 15 туров можно сделать выводы о его работе.

Новость была оставлена 1 ноября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.