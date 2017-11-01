Хозяйственный суд Киева признал за государством право собственности на учебно-спортивную базу «Спартак» по улице Кирилловский (бывшая улица Фрунзе), 105. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, которая подала иск.

Стоимость объекта составляет более 300 млн гривень.

В прокуратуре отметили,.подробнее