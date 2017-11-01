Суд признал стадион "Спартак" в Киеве собственностью государства
Категория: Столица | 1 ноября 2017 12:00

   Хозяйственный суд Киева признал за государством право собственности на учебно-спортивную базу «Спартак» по улице Кирилловский (бывшая улица Фрунзе), 105. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, которая подала иск.

Стоимость объекта составляет более 300 млн гривень.

В прокуратуре отметили,.подробнее

Новость была оставлена 1 ноября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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