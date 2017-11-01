Кризис российской экономики, длящийся уже три года, конца и края которому не видно, вынуждает россиян экономить на всем, в том числе на коммунальных платежах и на услугах профессионалов. Интернет-магазин Cafago предлагает удобные приборы, с помощью которых можно будет экономить на вызове электрика и на расходах на электроэнергию.

Нет, это никакие не магниты на счетчик, это прибор учета потраченной электроэнергии, работающий предельно просто: вставляете его в розетку, выставляете стоимость 1 киловатта электричества и дальше подключаете любой прибор через него с максимальной нагрузкой до 15 ампер. Новинка от Cafago покажет уровень потребляемой энергии и ее стоимость, и тем самым позволит провести расчеты и снизить суммарный объем сожженных киловатт. Стоит устройство всего $8,4 с бесплатной доставкой и купоном «RU1429», действующим до 30 ноября.

Вторая новинка от Cafago – это портативный мультиметр RICHMETERS RM100 True RMS стоимостью $11,3 (купон «RU2216» до 30 ноября, бесплатная доставка). Прибор пригодится при починке той или иной электроники, поиске обрыва в кабеле электропитания и тому подобных задачах. В итоге, получаем два очень нужных в любом доме гаджета, ведь все хотят платить за свет как можно меньше и при этом не нарушать закон, плюс есть возможность освоить азы профессий электрика и электронщика.