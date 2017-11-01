Компания Microsoft начала производство своего нового планшетного компьютера Surface Pro LTE Advanced, о появлении которого несколько дней назад было сказано на конференции Future Decoded, прошедшей в Лондоне. Это решение для корпоративных пользователей, и только они получили возможность приобрести его с 1 декабря 2017 года, а для обычных потребителей компьютер недоступен, но временно.

Как сообщается, Microsoft Surface Pro LTE Advanced можно будет купить всем и каждому уже начиная с января 2018 года, но, опять же, россиян это никак не касается – компьютеры и ноутбуки от Майкрософта в нашей стране официально не продаются, и причина такой русофобии не сообщается. Выйдет Microsoft Surface Pro LTE Advanced сразу в двух версиях, где базовая будет оснащена 4 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти (SSD), а также процессором Intel Core i5 и экраном на 12,3 дюйма с разрешением 2736х1824 пикселя.

Стоить вся эта радость будет 1150 долларов США, ну а если у вас есть 1450 долларов, то вы можете купить версию с SSD на 256 Гб и 8 Гб оперативки. Все прочие параметры при этом не изменятся. Обе модификации Microsoft Surface Pro LTE Advanced поддерживают сотовые сети 4G Cat.9, на что указывает аббревиатура LTE в названии.