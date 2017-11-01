Компания TP-Link производит сетевое оборудование, но иногда балуется еще и выпуском смартфонов линейки Neffos. Эти аппараты можно отнести к начальному, а иногда и среднему уровню, но скоро к ним присоединится настоящий флагман, причем с экраном без рамок по периметру.

Новый TP-Link Neffos теперь в тренде: безрамочный дисплей 18:9 с разрешением Full HD+ и диагональю 6 дюймов, топовый процессор Qualcomm 835 на пару сразу с 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 256 Гб. Правда, все спецификации мобильника получены от неофициальных источников, и на деле безрамочный TP-Link Neffos может оказаться клоном какого-нибудь китайца из третьего эшелона. Вероятность такого исхода очень велика, поскольку мало кто купит мощный смартфон за большие деньги от производителя, который совсем недавно открыл для себя мобильный рынок. Лучше уж дождаться анонса OnePlus 5T, который выйдет уже в декабре этого года.

Тем не менее, продолжим: TP-Link Neffos получит в свое распоряжение селфи-камеру на 16 Мп и двойную основную камеру с матрицами 20+16 Мп, сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и поддержку российских сетей LTE Band 20. Точные сроки релиза смартфона не сообщаются, а сама TP-Link пока никак не комментирует появление всех этих слухов о своем новом флагмане.