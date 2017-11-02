В Киеве полицейские задержали автомобиль, в котором 50-летний мужчина перевозил гранатометы и боеприпасы. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает УНИАН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева. Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль марки Ford Transit из-за того, что водитель вечером ехал.подробнее

Новость была оставлена 2 ноября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.