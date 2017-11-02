Испанские полицейские применили силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». Это случилось возле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» по окончании встречи. Одному из фанатов ударили дубинкой по голове, в результате чего он потерял сознание.

Новость была оставлена 2 ноября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.