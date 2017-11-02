Xiaomi Mi Max 2: смартфон с очень большим экраном и кучей достоинств
Категория: Техника | 2 ноября 2017 00:00

Лет пять назад смартфоны с 4-дюймовым экраном казались просто огромными, особенно для тех, кто только что перешел на них с обычного сотового телефона. Сейчас даже они неликвидны – в моде экраны на 5,5 дюйма по диагонали, но даже они не являются пределом: что вы скажете насчет смартфона с 6,44-дюймовым тачскрином и при этом не безрамочном?

Xiaomi Mi Max 2

Речь идет о новейшем фаблете Xiaomi Mi Max 2, представленном летом текущего года и уже вовсю продающемся как в Китае, так и в России. На момент написания статьи смартфон доступен в черном и золотом оттенках корпуса, хотя изначально первый вариант расцветки был недоступен – его добавили позже по причине низкого спроса на золотую модель. На тесте у нас Xiaomi Mi Max 2 в правильном черном цвете, с черной же лицевой панелью, в глобальной версии с предустановленными сервисами Google, и предоставил его нам на тестирование интернет-магазин GearBest.

 

Упаковка

Xiaomi Mi Max 2

Компания Xiaomi выработала единый стиль упаковок для своих смартфонов, и, к сожалению, его никак нельзя назвать информативным. Другими словами, взяв в руку коробку со смартфоном данной марки, вы не узнаете о нем практически ничего. Это в полной мере касается и Xiaomi Mi Max 2 – его упаковка выполнена из плотного картона белого цвета, и на верхней крышке есть лишь логотип Mi, тогда как снизу в наличии только серийные номера и сведения об объеме оперативной и постоянной памяти. Все прочие характеристики придется узнавать исключительно из интернета, так как их нет даже в комплектной инструкции.

Xiaomi Mi Max 2

Особое внимание следует обращать на боковые торцы коробки: смартфон Mi Max 2 доступен в двух версиях, и китайской и глобальной, и в первом случае нет ни русского языка в прошивке, ни поддержки сервисов Google. Для России нужна глобальная версия, отличить которую от китайской можно по надписи Global Version на торце сбоку.

 

Комплектация

Xiaomi Mi Max 2

Все крупные производители взяли моду не класть в коробку со смартфонами наушники и вообще по максимуму экономить на аксессуарах, и в случае Mi Max 2 это проявилось практически в полной мере. Здесь нет ни наушников, ни полноценной инструкции по эксплуатации, а quick guide весь на китайском. В коробке с Mi Max 2 есть дата-кабель USB-C, но без переходников на microUSB, то есть провода от других гаджетов по умолчанию к нему не подойдут, и придется заказывать соответствующие адаптеры. Также в наличии сетевое ЗУ уже с европейской вилкой и поддержкой ускоренной зарядки, плюс есть скрепка для вынимания лотка с SIM-картами. Больше в коробке нет ничего.

 

Характеристики

Xiaomi Mi Max 2

Как уже говорилось выше, спецификации смартфона Mi Max 2 придется узнавать в интернете, благо на сайте Xiaomi эти данные имеются. Также подробный перечень возможностей аппарата выложен на Яндекс.Маркете, следовательно, узнать о нем все до покупки вполне возможно.

— экран: IPS, 6,44 дюйма, Full HD, 16:9, стекло Gorilla Glass 4;

— процессор: Qualcomm 625, 8 ядер, 2 ГГц;

— видеокарта: встроенная в CPU, Adreno 506;

— память: 4 Гб RAM, 64 или 128 Гб ROM, microSD до 256 Гб;

— интерфейсы: USB-C, 2xSIM, 3,5 миллиметра, microSD;

— беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac;

— прошивка: Android 7.1.1, MIUI 8;

— фотокамеры: основная 12 Мп, фронтальная 5 Мп;

— аккумулятор: несъемный, литий-ионный, 5300 мАч;

— материал корпуса: металл;

— цвет корпуса: черный, золотистый;

— размеры: 174х89х8 миллиметров;

— вес: 210 граммов;

— особенности: быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0.

Xiaomi Mi Max 2

 

Из перечисленного видно, что смартфон обладает поистине огромным экраном, в связи с чем выросли и его габариты. Также следует отметить наличие ОС Android 7.1.1 и оболочки MIUI 8 – первая едва ли обновится до Android 8 Oreo, а вот MIUI совсем скоро получит апдейт до версии 9 – релиз состоится до конца осени 2017 года. На тест нам прислали младшую версию с 64 Гб встроенной памяти.

 

Внешний вид

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max 2 – это определенно мужской аппарат, слишком уж он крупный для женщин. Выкрашенный в черный цвет корпуса, он выглядит монолитно, строго и сурово, причем даже кнопки под экраном в выключенном состоянии не видны совсем, как это сделано у многих флагманов, у того же OnePlus 5, который стоит значительно дороже. Тыльная панель целиком выполнена из алюминия и имеет две едва заметные пластиковые вставки для вывода антенн у верхней и нижней грани. Корпус полностью металлический, и пластик того же оттенка при производстве просто заливается в специальные прорези для него.

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max 2 – это очень стильный смартфон, и его экран, занимающий значительную часть лицевой панели, располагает сравнительно небольшими рамками, что в итоге делает его сопоставимым по габаритам с 5,5-дюймовым iPhone 8 Plus, рамки которого чудовищно большие. Расположение всех элементов в данном аппарате приведено к принятому стандарту: кнопки включения и регулировки громкости выведены на правый торец корпуса, слот под SIM-карты и microSD находится слева, а динамик, микрофон и слот для зарядки можно найти на нижней грани.

Xiaomi Mi Max 2

Верхний торец смартфона отдан под вход для наушников, ИК-порт для управления домашней электроникой и дополнительный микрофон для шумоподавления. Лицевая панель – это в первую очередь экран, над которым есть фронтальная камера, голосовой динамик и пара сенсоров – приближения и освещенности. Под экранном есть три сенсорные кнопки, скрытые от глаз в выключенном режиме – это особенность черной версии, тогда как в золотом цвете эти кнопки видны всегда.

Xiaomi Mi Max 2

Основная камера вместе с двухтоновой вспышкой поселилась в верхнем левом углу тыльной панели, а по ее центру находится сканер отпечатков пальцев круглой формы. Задняя панель тут несъемная, так что заглянуть под нее не получится без разбора всего аппарата.

 

Эргономика и качество сборки

Xiaomi Mi Max 2

Смартфоны Xiaomi уже давно собираются чуть ли не более качественно, чем многие флагманские решения, и Mi Max 2 в данном случае не исключение. Это очень прочный аппарат, который крайне трудно согнуть, и стекло лицевой панели которого отлично прилегает к основному корпусу. Все элементы находятся на своих местах и не люфтят, и даже боковые кнопки, выполненные из металла, не болтаются в пазах. Уровень сборки здесь просто зашкаливает.

Xiaomi Mi Max 2

Теперь к удобству использования: смартфон однозначно не подойдет людям с маленькими ладонями, они попросту не смогут его обхватить, поэтому большинству женщин пользоваться таким аппаратом будет неудобно, и дело тут не только в габаритах, но и в массе – 210 граммов весьма ощутимы в руке.

Xiaomi Mi Max 2

А вот мужчинам, особенно крупным, Mi Max 2 подойдет идеально: в руке лежит отлично, тяжелый, строгий, словом, оптимальный аппарат для суровых представителей сильного пола. Корпус смартфона имеет небольшую толщину, но при этом не подвержен выскальзыванию из рук, в отличие от недавно протестированного нами флагмана OnePlus 5, поэтому покупка чехла к этому аппарату не является обязательной.

Xiaomi Mi Max 2

Пользоваться Mi Max 2 одной рукой, что вполне логично, невозможно, а вот до сканера отпечатков пальцев можно дотянуться на ощупь без особого труда – палец всегда ложится строго на него, что очень удобно. Порт USВ-С тоже повышает комфорт от использования, ведь больше не нужно смотреть, какой стороной вставляешь коннектор кабеля питания. Боковые кнопки нажимаются с ощутимым усилием и имеют хорошую тактильную отдачу, а основной динамик на нижнем торце ввиду ширины корпуса достаточно непросто закрыть при эксплуатации мобильника в ландшафтном режиме.

Xiaomi Mi Max 2

Сканер отпечатков пальцев

Xiaomi Mi Max 2

Дактилоскоп в Xiaomi Mi Max 2 помещен в небольшое углубление на тыльной панели и имеет круглую форму. В него встроен очень быстрый модуль распознавания: он срабатывает прямо в момент касания, и экран загорается сразу же, без задержек. Из 10 срабатываний сканер верно распознает палец 8 раз, но тут нужно учесть, что перед нами представитель среднего класса, который при заказе в GearBest и вовсе обойдется по цене смартфона практически начального уровня. Лайфхак: добавьте в память устройства второй отпечаток того же пальца, после чего все без исключения касания к сенсору будут  распознаны.

 

Экран

Xiaomi Mi Max 2

Дисплей Mi Max 2 – это киллер-фича смарфона, то, что продает его нам, и то, ради чего его, собственно, и берут. Экран огромен, 6,44 дюйма, и это очень качественная матрица IPS, по яркости и насыщенности оттенков лишь немного уступающая набирающим популярность в средне-топовом сегменте панелям AMOLED.

Xiaomi Mi Max 2

Яркости экрана с лихвой хватает на все случаи жизни, даже на солнце он не выцветает, оставаясь читабельным, причем всматриваться в него не потребуется – все будет отлично видно без усилий. Управлять смартфоном придется с двух рук, так как большой палец одной руки попросту не дотянется до углов экрана.

Xiaomi Mi Max 2

Сенсорный слой работает отлично в любой точке касаний, даже по углам и у торцов. Тачскрин распознает до 10 одновременных прикосновений, и в нашем случае он успешно обнаружил 8 пальцев, а этого уже более чем достаточно.

 

Звук

По качеству звука Xiaomi Mi Max 2 вполне сопоставим со смартфонами из более высокого ценового сегмента, и это касается обоих динамиков. Разговорный, тот, что лицевой панели, имеет повышенную громкость с широким диапазоном его регулировки, то есть собеседника будет слышно всегда, при любом уровне окружающего шума. Основной динамик в данном смартфоне никогда не работает один – даже при входящем вызове ему вторит фронтальный разговорный динамик, в результате чего и музыка, и фильмы получают своего рода объемное звучание, с хорошо различимыми частотами – низкими, верхними и средними. Особенно хорошо это проявляется при просмотре потокового видео, возникает ощущение, будто смотришь тот же Ютуб на мониторе или телевизоре, усиливаемое за счет большого экрана.

Звуку на Mi Max 2 смело можно ставить 6 баллов из 5 возможных, настолько он хорош. С микрофоном ровно все то же самое: основной находится на небольшом углублении корпуса и по умолчанию защищен от ветра, а второй, на верхнем торце, помогает избавиться от шумов, что в результате обеспечивает вашему собеседнику отличное восприятие вашего же голоса, без посторонних звуков.

 

Камеры

Xiaomi Mi Max 2

Если звук в Mi Max 2 можно назвать выдающимся, то камеры в нем самые обычные. Над фронталкой вообще не работали, просто взяли ее из популярной модели Redmi Note 4, поскольку снимает она точно так же, как в этом смартфоне. Основная камера состоит из одного модуля на 12 мегапикселей, и ей отлично удается съемка при неярком искусственном освещении, что встречается очень нечасто. В таком режиме очень мало шумов, а детализация, если не строить из себя пафосного ценителя фотографий, находится вполне на уровне.

Xiaomi Mi Max 2

Также очень хорошо Mi Max 2 удается макросъемка, как при дневном, так и при искусственном свете, а вот съемка портретная оставляет желать лучшего, ведь эффекта глубины резкости, которого, как показал Goggle в своих смартфонах Pixel второго поколения, можно добиться при помощи одной матрицы, здесь нет. Общая оценка фотокамер: 4 балла из 5 возможных. Для любых повседневных задач их вполне хватит, но, если вы ищете себе именно камерофон, то Mi Max 2 вам, увы, не подойдет.

 

Программное обеспечение

Xiaomi Mi Max 2

Из коробки наш Mi Max 2 работает на одной из самых современных мобильных ОС в мире – Android 7.1.1 Nougat от Google. Поверх нее установлена оболочка MIUI, настоящая гордость Xiaomi и всех ее поклонников. Действительно, MIUI – это  поистине шедевральная оболочка, в которой вы встретите миллион всевозможных настроек практически любой функции смартфона. Прошивка регулярно получает обновления, и за время тестирования на смартфон прилетело три апдейта, и уже совсем скоро выйдет финальная версия MIUI 9, которую Mi Max 2 получит в числе первых.

Xiaomi Mi Max 2

У MIUI также есть очень большое  коммьюнити пользователей, которые создают для нее обои и даже темы оформления, коих насчитывается уже несколько сотен на любой вкус. Оболочка работает максимально быстро и очень стабильно – за три недели тестов не было ни единого лага или аварийного закрытия того или иного приложения.

Xiaomi Mi Max 2

Смартфон с MIUI на борту очень шустрый, и у него практически нет сторонних приложений, кроме фирменных от Xiaomi, которые при этом вполне работоспособны на территории России. Однако за все предоставляемые оболочкой возможности приходится расплачиваться оперативной памятью: из 4 гигабайтов после первого запуска свободно 2,4 Гб, которых, впрочем, все равно хватит любому самому тяжелому приложению.

Xiaomi Mi Max 2

Из 64 Гб постоянной памяти пользователю доступно порядка 55,4 Гб, плюс всегда можно установить карту microSD вместо одной из двух SIM-карт. Добавим также, что в MIUI уже встроен целый ряд дополнительных настроек безопасности, которые в других смартфонах можно получить только при помощи рут-прав. Все они могут быть найдены в приложении «Безопасность», в котором уже есть встроенные антивирус и клинер.

 

Производительность

Xiaomi Mi Max 2

В основе Mi Max 2 лежит процессор Qualcomm 625, широко распространенный среди смартфонов среднего ценового диапазона. Этот чип отлично пригоден для видеоигр, и даже Танки на практически максимальных настройках графики работают без тормозов. Возможностей CPU с лихвой хватает для отображения любого контента в формате Full HD, словом, Mi Max 2 – это отличное решение для игрушек и фильмов в высоком качестве. Смартфон вполне можно назвать игровым, и тех возможностей, что вшиты в  его процессор, хватит далеко не на один год вперед

Xiaomi Mi Max 2

Теперь к бенчмаркам. В AnTuTu Mi Max 2 набирает 63140 баллов, а Quadrant Standard ставит ему 25621 баллов. В то же время в оценка в GeekBench в одноядерном режиме равна 874 баллам, а в многоядерном – 4239 баллов. Игровой рейтинг в 3DMark Slingshot Extreme – 465 баллов.

 

Автономная работа

За время своего существования (анонс состоялся летом 2017 года) смартфон Xiaomi Mi Max 2 успел прослыть одним из самых долгоиграющих на рынке. На самом деле, так оно и есть: сочетание процессора Qualcomm 625, экрана Full HD на матрице IPS и гигантской батареи на 5300 мАч приводит к тому, что смартфон запросто может проработать до пяти дней без пополнения заряда. Наш рекорд – ровно одна неделя использования без подзарядки. Смартфон эксплуатировался в режиме 1-2 часов разговоров в день, 1 часа в видеоиграх и 1 часа в социальных сетях – примерно так используют свои гаджеты те, кто вынужден работать в офисе по 8 часов день.

За сутки разрядить смартфон можно лишь в тяжелых играх, если играть в них часами, но в среднем Mi Max 2 гарантированно продержится два или три дня на одном заряде. Быстрая зарядка вполне функционирует: от комплектного ЗУ смартфон заряжается приблизительно за два часа, хотя, напомним, внутри него стоит аккумулятор на 5300 мАч – не каждый планшет может похвастаться такой емкостью элемента питания.

 

Заключение

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi создавала смартфон Mi Max первого поколения для тех, кто ищет полноценный фаблет с возможностями планшета, но еще не слишком «лопатовидный». Аппарат тут же нашел свою аудиторию и показал себя хитом продаж, но содержал в себе ряд досадных недостатков. Тем не менее, первый блин комом не вышел, и после работы над ошибками был выпущен Mi Max 2, доведенный практически до совершенства. В этом смартфоне нет недостатков по аппаратной части – все работает без нареканий и стабильно, да и программная составляющая тоже хорошо оптимизирована и постоянно получает обновления. Так что, если 5,5-дюймовых смартфонов вам уже недостаточно, а переплачивать за безрамочные фаблеты не хочется, то Mi Max 2 – это отличный выбор за свои деньги. Уже не смартфон, но еще и не планшет, он идеально сочетает в себе возможности этих двух устройств. Надо брать, однозначно.

 

Плюсы Xiaomi Mi Max 2

— большой Full HD-экран;

— актуальная прошивка с оболочкой MIUI;

— порт USB-C;

— емкий аккумулятор, быстрая зарядка;

— хорошие фотокамеры;

— высокая производительность в играх.

 

Минусы Xiaomi Mi Max 2

— скудная комплектация.

Новость была оставлена 2 ноября 2017 00:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).