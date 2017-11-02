Лет пять назад смартфоны с 4-дюймовым экраном казались просто огромными, особенно для тех, кто только что перешел на них с обычного сотового телефона. Сейчас даже они неликвидны – в моде экраны на 5,5 дюйма по диагонали, но даже они не являются пределом: что вы скажете насчет смартфона с 6,44-дюймовым тачскрином и при этом не безрамочном?

Речь идет о новейшем фаблете Xiaomi Mi Max 2, представленном летом текущего года и уже вовсю продающемся как в Китае, так и в России. На момент написания статьи смартфон доступен в черном и золотом оттенках корпуса, хотя изначально первый вариант расцветки был недоступен – его добавили позже по причине низкого спроса на золотую модель. На тесте у нас Xiaomi Mi Max 2 в правильном черном цвете, с черной же лицевой панелью, в глобальной версии с предустановленными сервисами Google, и предоставил его нам на тестирование интернет-магазин GearBest.

Упаковка

Компания Xiaomi выработала единый стиль упаковок для своих смартфонов, и, к сожалению, его никак нельзя назвать информативным. Другими словами, взяв в руку коробку со смартфоном данной марки, вы не узнаете о нем практически ничего. Это в полной мере касается и Xiaomi Mi Max 2 – его упаковка выполнена из плотного картона белого цвета, и на верхней крышке есть лишь логотип Mi, тогда как снизу в наличии только серийные номера и сведения об объеме оперативной и постоянной памяти. Все прочие характеристики придется узнавать исключительно из интернета, так как их нет даже в комплектной инструкции.

Особое внимание следует обращать на боковые торцы коробки: смартфон Mi Max 2 доступен в двух версиях, и китайской и глобальной, и в первом случае нет ни русского языка в прошивке, ни поддержки сервисов Google. Для России нужна глобальная версия, отличить которую от китайской можно по надписи Global Version на торце сбоку.

Комплектация

Все крупные производители взяли моду не класть в коробку со смартфонами наушники и вообще по максимуму экономить на аксессуарах, и в случае Mi Max 2 это проявилось практически в полной мере. Здесь нет ни наушников, ни полноценной инструкции по эксплуатации, а quick guide весь на китайском. В коробке с Mi Max 2 есть дата-кабель USB-C, но без переходников на microUSB, то есть провода от других гаджетов по умолчанию к нему не подойдут, и придется заказывать соответствующие адаптеры. Также в наличии сетевое ЗУ уже с европейской вилкой и поддержкой ускоренной зарядки, плюс есть скрепка для вынимания лотка с SIM-картами. Больше в коробке нет ничего.

Характеристики

Как уже говорилось выше, спецификации смартфона Mi Max 2 придется узнавать в интернете, благо на сайте Xiaomi эти данные имеются. Также подробный перечень возможностей аппарата выложен на Яндекс.Маркете, следовательно, узнать о нем все до покупки вполне возможно.

— экран: IPS, 6,44 дюйма, Full HD, 16:9, стекло Gorilla Glass 4;

— процессор: Qualcomm 625, 8 ядер, 2 ГГц;

— видеокарта: встроенная в CPU, Adreno 506;

— память: 4 Гб RAM, 64 или 128 Гб ROM, microSD до 256 Гб;

— интерфейсы: USB-C, 2xSIM, 3,5 миллиметра, microSD;

— беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac;

— прошивка: Android 7.1.1, MIUI 8;

— фотокамеры: основная 12 Мп, фронтальная 5 Мп;

— аккумулятор: несъемный, литий-ионный, 5300 мАч;

— материал корпуса: металл;

— цвет корпуса: черный, золотистый;

— размеры: 174х89х8 миллиметров;

— вес: 210 граммов;

— особенности: быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0.

Из перечисленного видно, что смартфон обладает поистине огромным экраном, в связи с чем выросли и его габариты. Также следует отметить наличие ОС Android 7.1.1 и оболочки MIUI 8 – первая едва ли обновится до Android 8 Oreo, а вот MIUI совсем скоро получит апдейт до версии 9 – релиз состоится до конца осени 2017 года. На тест нам прислали младшую версию с 64 Гб встроенной памяти.

Внешний вид

Xiaomi Mi Max 2 – это определенно мужской аппарат, слишком уж он крупный для женщин. Выкрашенный в черный цвет корпуса, он выглядит монолитно, строго и сурово, причем даже кнопки под экраном в выключенном состоянии не видны совсем, как это сделано у многих флагманов, у того же OnePlus 5, который стоит значительно дороже. Тыльная панель целиком выполнена из алюминия и имеет две едва заметные пластиковые вставки для вывода антенн у верхней и нижней грани. Корпус полностью металлический, и пластик того же оттенка при производстве просто заливается в специальные прорези для него.

Xiaomi Mi Max 2 – это очень стильный смартфон, и его экран, занимающий значительную часть лицевой панели, располагает сравнительно небольшими рамками, что в итоге делает его сопоставимым по габаритам с 5,5-дюймовым iPhone 8 Plus, рамки которого чудовищно большие. Расположение всех элементов в данном аппарате приведено к принятому стандарту: кнопки включения и регулировки громкости выведены на правый торец корпуса, слот под SIM-карты и microSD находится слева, а динамик, микрофон и слот для зарядки можно найти на нижней грани.

Верхний торец смартфона отдан под вход для наушников, ИК-порт для управления домашней электроникой и дополнительный микрофон для шумоподавления. Лицевая панель – это в первую очередь экран, над которым есть фронтальная камера, голосовой динамик и пара сенсоров – приближения и освещенности. Под экранном есть три сенсорные кнопки, скрытые от глаз в выключенном режиме – это особенность черной версии, тогда как в золотом цвете эти кнопки видны всегда.

Основная камера вместе с двухтоновой вспышкой поселилась в верхнем левом углу тыльной панели, а по ее центру находится сканер отпечатков пальцев круглой формы. Задняя панель тут несъемная, так что заглянуть под нее не получится без разбора всего аппарата.

Эргономика и качество сборки

Смартфоны Xiaomi уже давно собираются чуть ли не более качественно, чем многие флагманские решения, и Mi Max 2 в данном случае не исключение. Это очень прочный аппарат, который крайне трудно согнуть, и стекло лицевой панели которого отлично прилегает к основному корпусу. Все элементы находятся на своих местах и не люфтят, и даже боковые кнопки, выполненные из металла, не болтаются в пазах. Уровень сборки здесь просто зашкаливает.

Теперь к удобству использования: смартфон однозначно не подойдет людям с маленькими ладонями, они попросту не смогут его обхватить, поэтому большинству женщин пользоваться таким аппаратом будет неудобно, и дело тут не только в габаритах, но и в массе – 210 граммов весьма ощутимы в руке.

А вот мужчинам, особенно крупным, Mi Max 2 подойдет идеально: в руке лежит отлично, тяжелый, строгий, словом, оптимальный аппарат для суровых представителей сильного пола. Корпус смартфона имеет небольшую толщину, но при этом не подвержен выскальзыванию из рук, в отличие от недавно протестированного нами флагмана OnePlus 5, поэтому покупка чехла к этому аппарату не является обязательной.

Пользоваться Mi Max 2 одной рукой, что вполне логично, невозможно, а вот до сканера отпечатков пальцев можно дотянуться на ощупь без особого труда – палец всегда ложится строго на него, что очень удобно. Порт USВ-С тоже повышает комфорт от использования, ведь больше не нужно смотреть, какой стороной вставляешь коннектор кабеля питания. Боковые кнопки нажимаются с ощутимым усилием и имеют хорошую тактильную отдачу, а основной динамик на нижнем торце ввиду ширины корпуса достаточно непросто закрыть при эксплуатации мобильника в ландшафтном режиме.

Сканер отпечатков пальцев

Дактилоскоп в Xiaomi Mi Max 2 помещен в небольшое углубление на тыльной панели и имеет круглую форму. В него встроен очень быстрый модуль распознавания: он срабатывает прямо в момент касания, и экран загорается сразу же, без задержек. Из 10 срабатываний сканер верно распознает палец 8 раз, но тут нужно учесть, что перед нами представитель среднего класса, который при заказе в GearBest и вовсе обойдется по цене смартфона практически начального уровня. Лайфхак: добавьте в память устройства второй отпечаток того же пальца, после чего все без исключения касания к сенсору будут распознаны.

Экран

Дисплей Mi Max 2 – это киллер-фича смарфона, то, что продает его нам, и то, ради чего его, собственно, и берут. Экран огромен, 6,44 дюйма, и это очень качественная матрица IPS, по яркости и насыщенности оттенков лишь немного уступающая набирающим популярность в средне-топовом сегменте панелям AMOLED.

Яркости экрана с лихвой хватает на все случаи жизни, даже на солнце он не выцветает, оставаясь читабельным, причем всматриваться в него не потребуется – все будет отлично видно без усилий. Управлять смартфоном придется с двух рук, так как большой палец одной руки попросту не дотянется до углов экрана.

Сенсорный слой работает отлично в любой точке касаний, даже по углам и у торцов. Тачскрин распознает до 10 одновременных прикосновений, и в нашем случае он успешно обнаружил 8 пальцев, а этого уже более чем достаточно.

Звук

По качеству звука Xiaomi Mi Max 2 вполне сопоставим со смартфонами из более высокого ценового сегмента, и это касается обоих динамиков. Разговорный, тот, что лицевой панели, имеет повышенную громкость с широким диапазоном его регулировки, то есть собеседника будет слышно всегда, при любом уровне окружающего шума. Основной динамик в данном смартфоне никогда не работает один – даже при входящем вызове ему вторит фронтальный разговорный динамик, в результате чего и музыка, и фильмы получают своего рода объемное звучание, с хорошо различимыми частотами – низкими, верхними и средними. Особенно хорошо это проявляется при просмотре потокового видео, возникает ощущение, будто смотришь тот же Ютуб на мониторе или телевизоре, усиливаемое за счет большого экрана.

Звуку на Mi Max 2 смело можно ставить 6 баллов из 5 возможных, настолько он хорош. С микрофоном ровно все то же самое: основной находится на небольшом углублении корпуса и по умолчанию защищен от ветра, а второй, на верхнем торце, помогает избавиться от шумов, что в результате обеспечивает вашему собеседнику отличное восприятие вашего же голоса, без посторонних звуков.

Камеры

Если звук в Mi Max 2 можно назвать выдающимся, то камеры в нем самые обычные. Над фронталкой вообще не работали, просто взяли ее из популярной модели Redmi Note 4, поскольку снимает она точно так же, как в этом смартфоне. Основная камера состоит из одного модуля на 12 мегапикселей, и ей отлично удается съемка при неярком искусственном освещении, что встречается очень нечасто. В таком режиме очень мало шумов, а детализация, если не строить из себя пафосного ценителя фотографий, находится вполне на уровне.

Также очень хорошо Mi Max 2 удается макросъемка, как при дневном, так и при искусственном свете, а вот съемка портретная оставляет желать лучшего, ведь эффекта глубины резкости, которого, как показал Goggle в своих смартфонах Pixel второго поколения, можно добиться при помощи одной матрицы, здесь нет. Общая оценка фотокамер: 4 балла из 5 возможных. Для любых повседневных задач их вполне хватит, но, если вы ищете себе именно камерофон, то Mi Max 2 вам, увы, не подойдет.

Программное обеспечение

Из коробки наш Mi Max 2 работает на одной из самых современных мобильных ОС в мире – Android 7.1.1 Nougat от Google. Поверх нее установлена оболочка MIUI, настоящая гордость Xiaomi и всех ее поклонников. Действительно, MIUI – это поистине шедевральная оболочка, в которой вы встретите миллион всевозможных настроек практически любой функции смартфона. Прошивка регулярно получает обновления, и за время тестирования на смартфон прилетело три апдейта, и уже совсем скоро выйдет финальная версия MIUI 9, которую Mi Max 2 получит в числе первых.

У MIUI также есть очень большое коммьюнити пользователей, которые создают для нее обои и даже темы оформления, коих насчитывается уже несколько сотен на любой вкус. Оболочка работает максимально быстро и очень стабильно – за три недели тестов не было ни единого лага или аварийного закрытия того или иного приложения.

Смартфон с MIUI на борту очень шустрый, и у него практически нет сторонних приложений, кроме фирменных от Xiaomi, которые при этом вполне работоспособны на территории России. Однако за все предоставляемые оболочкой возможности приходится расплачиваться оперативной памятью: из 4 гигабайтов после первого запуска свободно 2,4 Гб, которых, впрочем, все равно хватит любому самому тяжелому приложению.

Из 64 Гб постоянной памяти пользователю доступно порядка 55,4 Гб, плюс всегда можно установить карту microSD вместо одной из двух SIM-карт. Добавим также, что в MIUI уже встроен целый ряд дополнительных настроек безопасности, которые в других смартфонах можно получить только при помощи рут-прав. Все они могут быть найдены в приложении «Безопасность», в котором уже есть встроенные антивирус и клинер.

Производительность

В основе Mi Max 2 лежит процессор Qualcomm 625, широко распространенный среди смартфонов среднего ценового диапазона. Этот чип отлично пригоден для видеоигр, и даже Танки на практически максимальных настройках графики работают без тормозов. Возможностей CPU с лихвой хватает для отображения любого контента в формате Full HD, словом, Mi Max 2 – это отличное решение для игрушек и фильмов в высоком качестве. Смартфон вполне можно назвать игровым, и тех возможностей, что вшиты в его процессор, хватит далеко не на один год вперед

Теперь к бенчмаркам. В AnTuTu Mi Max 2 набирает 63140 баллов, а Quadrant Standard ставит ему 25621 баллов. В то же время в оценка в GeekBench в одноядерном режиме равна 874 баллам, а в многоядерном – 4239 баллов. Игровой рейтинг в 3DMark Slingshot Extreme – 465 баллов.

Автономная работа

За время своего существования (анонс состоялся летом 2017 года) смартфон Xiaomi Mi Max 2 успел прослыть одним из самых долгоиграющих на рынке. На самом деле, так оно и есть: сочетание процессора Qualcomm 625, экрана Full HD на матрице IPS и гигантской батареи на 5300 мАч приводит к тому, что смартфон запросто может проработать до пяти дней без пополнения заряда. Наш рекорд – ровно одна неделя использования без подзарядки. Смартфон эксплуатировался в режиме 1-2 часов разговоров в день, 1 часа в видеоиграх и 1 часа в социальных сетях – примерно так используют свои гаджеты те, кто вынужден работать в офисе по 8 часов день.

За сутки разрядить смартфон можно лишь в тяжелых играх, если играть в них часами, но в среднем Mi Max 2 гарантированно продержится два или три дня на одном заряде. Быстрая зарядка вполне функционирует: от комплектного ЗУ смартфон заряжается приблизительно за два часа, хотя, напомним, внутри него стоит аккумулятор на 5300 мАч – не каждый планшет может похвастаться такой емкостью элемента питания.

Заключение

Xiaomi создавала смартфон Mi Max первого поколения для тех, кто ищет полноценный фаблет с возможностями планшета, но еще не слишком «лопатовидный». Аппарат тут же нашел свою аудиторию и показал себя хитом продаж, но содержал в себе ряд досадных недостатков. Тем не менее, первый блин комом не вышел, и после работы над ошибками был выпущен Mi Max 2, доведенный практически до совершенства. В этом смартфоне нет недостатков по аппаратной части – все работает без нареканий и стабильно, да и программная составляющая тоже хорошо оптимизирована и постоянно получает обновления. Так что, если 5,5-дюймовых смартфонов вам уже недостаточно, а переплачивать за безрамочные фаблеты не хочется, то Mi Max 2 – это отличный выбор за свои деньги. Уже не смартфон, но еще и не планшет, он идеально сочетает в себе возможности этих двух устройств. Надо брать, однозначно.

Плюсы Xiaomi Mi Max 2

— большой Full HD-экран;

— актуальная прошивка с оболочкой MIUI;

— порт USB-C;

— емкий аккумулятор, быстрая зарядка;

— хорошие фотокамеры;

— высокая производительность в играх.

Минусы Xiaomi Mi Max 2

— скудная комплектация.